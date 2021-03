Visite de la Bastide avec Maïté, 8 avril 2021-8 avril 2021, Montfort-en-Chalosse.

Visite de la Bastide avec Maïté 2021-04-08 14:30:00 – 2021-04-08 16:00:00 RDV Office de tourisme 55 Place Foch

Montfort-en-Chalosse Landes Montfort-en-Chalosse

Native et habitante de Montfort-en-Chalosse, Maïté aime sa commune. Elle vous parlera de son histoire (elle est authentifiée « bastide » en 1987) et de ses particularités. Des artistes célèbres y ont vécu, elle vous les fera découvrir à travers une exposition présente à la mairie (Marcel Saint-Martin, Lise Deharme et Raphaël Lonné). Vous pourrez aussi vous balader autour de la Bastide afin de découvrir des maisons capcazalières, l’habitat typiquement chalossais.

Découvrez la Bastide (authentifiée en 1987), les artistes célèbres qui y ont vécu et des maisons capcazalières (habitat typiquement chalossais).

+33 5 58 98 58 50

Découvrez la Bastide (authentifiée en 1987), les artistes célèbres qui y ont vécu et des maisons capcazalières (habitat typiquement chalossais).

Native et habitante de Montfort-en-Chalosse, Maïté aime sa commune. Elle vous parlera de son histoire (elle est authentifiée « bastide » en 1987) et de ses particularités. Des artistes célèbres y ont vécu, elle vous les fera découvrir à travers une exposition présente à la mairie (Marcel Saint-Martin, Lise Deharme et Raphaël Lonné). Vous pourrez aussi vous balader autour de la Bastide afin de découvrir des maisons capcazalières, l’habitat typiquement chalossais.

Vio.photographe