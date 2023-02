Visite de la bastide aux lampions Eymet Eymet Catégories d’Évènement: Dordogne

Eymet

Visite de la bastide aux lampions, 9 août 2023, Eymet Eymet. Visite de la bastide aux lampions Place Gambetta Eymet Dordogne

2023-08-09 21:30:00 – 2023-08-09 Eymet

Dordogne Eymet EUR Les visites aux lampions permettent de découvrir la bastide sous un autre regard.

C’est créer, le temps d’une soirée, une ambiance particulière par la mise à l’honneur d’éléments architecturaux et historiques de la cité médiévale…

Commentaires en langues française et anglaise – durée 1 heure. Les visites aux lampions permettent de découvrir la bastide sous un autre regard.

C’est créer, le temps d’une soirée, une ambiance particulière par la mise à l’honneur d’éléments architecturaux et historiques de la cité médiévale…

Commentaires en langues française et anglaise – durée 1 heure. +33 5 53 23 74 95 Office de Tourisme Portes Sud Périgord © Pierre Bacogne (OT Eymet)

Eymet

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Eymet Autres Lieu Eymet Adresse Place Gambetta Eymet Dordogne Ville Eymet Eymet lieuville Eymet Departement Dordogne

Eymet Eymet Eymet Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eymet-eymet/

Visite de la bastide aux lampions 2023-08-09 was last modified: by Visite de la bastide aux lampions Eymet 9 août 2023 Dordogne Eymet Eymet, Dordogne Place Gambetta Eymet Dordogne

Eymet Eymet Dordogne