Mont-Saint-Martin Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle, Mont-Saint-Martin VISITE DE L ÉGLISE ROMANE Mont-Saint-Martin Mont-Saint-Martin Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Mont-Saint-Martin

VISITE DE L ÉGLISE ROMANE Mont-Saint-Martin, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Mont-Saint-Martin. VISITE DE L ÉGLISE ROMANE 2021-07-04 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-26 17:30:00 17:30:00

Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle Mont-Saint-Martin Dominant la vallée, l’église romane découpe sur le ciel, depuis plus de 10 siècles, sa silhouette trapue et hiératique. A découvrir : fresques, calvaire, piéta, clocher, prieuré, cimetière, jardins médiévaux etc… +33 3 82 23 88 20 Ville de Mont Saint Martin dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Mont-Saint-Martin Étiquettes évènement : Autres Lieu Mont-Saint-Martin Adresse Ville Mont-Saint-Martin lieuville 49.54074#5.78094