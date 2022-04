Visite de l ‘atelier Philéon Art Saint-Honoré-les-Bains Saint-Honoré-les-Bains Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Honoré-les-Bains Nièvre Saint-Honoré-les-Bains Visite de l’atelier Philéon Art à Saint-Honoré-les-Bains ; tout un univers graphique vous ouvre ses portes !

Découvrez les incroyables talents de cet artiste autodidacte. Des réalisations graphiques en tout genre : Portrait ou caricature, copie de Maître, 3D multimédia, créations originales … Philéon Art s’adapte à la demande.

Echangez avec l’artiste et qui sait, peut-être trouverez-vous une idée cadeau en souvenir de votre séjour à Saint-Honoré-les-Bains ?

Rendez-vous à la Galerie les Arcades du Parc Thermal à 15h

