Visite de Jussey, Cité de Caractère Jussey, dimanche 21 juillet 2024.

Découverte des maisons bourgeoises du XVIIe-XVIIIe, et des bâtiments importants de Jussey mairie, église, tour « espagnole », maison du Prieur Saint-Thiébaud et la chapelle de la Sainte Famille. Découvrez l’emplacement du château fort, l’histoire des commerces et les nombreuses fontaines et lavoirs de la cité.

Verre de l’amitié offert par la mairie.

Visite organisée par l’ADP3P.

Sans réservation. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 14:30:00

fin : 2024-07-21

Église

Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

