Visite de Jonvelle Jonvelle, mardi 30 juillet 2024.

Visite de Jonvelle

Visite de Jonvelle Jonvelle Haute-Saône

Aujourd’hui modeste village plein de charme, Jonvelle était avant sa destruction en 1641, une des places fortes les plus importantes du comté de Bourgogne, aux confins de la Lorraine et de la Champagne. Eglise XIIe XVIIIe s. Découverte des traces encore visibles de la cité médiévale château, fossés et remparts, passages stratégiques, moulin du Roy, ferme du château, maison du bailli, prieuré, pierres sculptées qui ornent encore de nombreuses constructions. Collation offerte.

Visite organisée par l’ADP3P.

Sans réservation. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 14:30:00

fin : 2024-07-30

Église

Jonvelle 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

