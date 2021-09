Joncels Joncels Hérault, Joncels VISITE DE JONCELS Joncels Joncels Catégories d’évènement: Hérault

Joncels Hérault Joncels Visite de Joncels

Village classé d’intérêt supérieur, qui conserve les vestiges d’une abbaye Bénédictine

RDV 14h à l’Espace d’Animation des Muriers à Avène Visite de Joncels

