du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à La Ferme d’Abel Visite libre ou commentée selon votre préférence

Visite de jardins en pleine élaboration mêlant maraîchage sur sol vivant, expérimentation d’un espace dit “syntropique”, tout cela selon les principes de la permaculture. La Ferme d’Abel Faurias 16380 Mainzac Mainzac Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Lieu La Ferme d'Abel Adresse Faurias 16380 Mainzac Ville Mainzac

