Le mercredi 17 mai 2023

de 18h30 à 20h00

de 17h00 à 18h30

.Tout public. gratuit Inscription gratuite et obligatoire L’association La Goutte Verte vous accueille dans son jardin partagé situé dans le Square Bashung pour deux visites guidées. Découvrez un jardin partagé aux multiples facettes, entre verger, espace de biodiversité sauvage, serre partagée… L’association pourra vous présenter le fonctionnement du jardin, répondre à vos questions de jardinage et partager son expérience forte de dix années de gestion du jardin. Inscription pour le premier créneau : cliquez ici Inscription pour le deuxième créneau : cliquez ici Square Bashung 16 rue de Jessaint 75018 Paris Contact : 01 53 46 19 19 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature

