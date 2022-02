Visite de jardin – ferme en plantes aromatiques et médicinales Charnizay, 17 avril 2022, Charnizay.

Visite de jardin – ferme en plantes aromatiques et médicinales Charnizay

2022-04-17 – 2022-04-17

Charnizay Indre-et-Loire Charnizay

Du printemps à l’automne, nous ouvrons régulièrement la ferme pour une visite du jardin et une présentation de notre activité en plantes aromatiques et médicinales. Venez découvrir la soixantaine de plantes que nous avons en culture, les principes généraux de l’agriculture biologique et de la cueillette sauvage et les trois transformations à la base de l’herboristerie : séchage, macération et distillation.

En parallèle, nous proposons généralement une activité pour enfants en lien avec la nature menée par une éducatrice spécialisée.

Dégustation et présentation de nos tisanes, sirops, condiments et cosmétiques en fin de visite. Boutique à la ferme. Au lieu-dit Pique-Mouche.

piquemouche@orange.fr +33 7 86 48 13 36 http://www.piquemouche.fr/

