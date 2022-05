Visite de Gigouzac : un village et son église Gigouzac Gigouzac Catégories d’évènement: Gigouzac

Aux portes de la Bouriane, dans la vallée du Vert, la paroisse de Gigouzac appartient depuis 1153 au chapitre du Vigan. Fief de la famille de Vallon dès le XIVe siècle, le village est regroupé autour de son église romane Saint-Pierre-ès-Liens, qui accueille un remarquable retable baroque. Ceinturé par une boucle du Vert, le bourg accueille aussi de belles maisons, des XVe au XIXe siècles, et, dans les alentours, un riche patrimoine vernaculaire. Le 30 juin 1944, Gigouzac est le théâtre d'un violent combat entre les maquisards des Groupes Vény et une colonne blindée de la division SS « Das Reich ». Promenade commentée, et en musique.

