Visite de Gevigney-et-Mercey Gevigney-et-Mercey, samedi 29 juin 2024.

Visite de Gevigney-et-Mercey Gevigney-et-Mercey Haute-Saône

Ce village champêtre de la vallée de la Saône vous présente son église et une des plus belles collections de chasubles de Haute Saône. Possibilité d’accès au clocher. Puis visite du village et son histoire commerciale à travers les siècles.

Insolite : Vitrail du General de Gaulle, mécanisme horloge de l’abbaye de Cherlieu. La vie des abeilles, avec vente produit.

Visite organisée par l’ADP3P.

Sans réservation. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 14:30:00

fin : 2024-06-29

Église

Gevigney-et-Mercey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Visite de Gevigney-et-Mercey Gevigney-et-Mercey a été mis à jour le 2024-03-27 par JUSSEY TOURISME