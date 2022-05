Visite de Garris, 23 août 2022, .

Visite de Garris

2022-08-23 10:30:00 – 2022-08-23 12:00:00

0 0 EUR Ce village-rue médiéval possède un bâti architectural exceptionnel : beaucoup de maisons existent depuis le 17ème siècle, rien que ça, et ici chaque maison possède son histoire. Au Pays Basque, la maison ou etxe, est au coeur de la société. Et Garris ne déroge pas à la règle : les pierres des maisons nous racontent donc l’histoire des familles de ce village situé sur l’une des voies du chemin de Saint Jacques de Compostelle. Suivez les pas de votre guide et partez à la découverte de ce charmant village ! n RDV Place de Garris. Inscription au Bureau d’Accueil Touristique de Saint-Palais maximum jusqu’à la veille de la visite. nPass selon réglementation en vigueur.

Ce village-rue médiéval possède un bâti architectural exceptionnel : beaucoup de maisons existent depuis le 17ème siècle, rien que ça, et ici chaque maison possède son histoire. Au Pays Basque, la maison ou etxe, est au coeur de la société. Et Garris ne déroge pas à la règle : les pierres des maisons nous racontent donc l’histoire des familles de ce village situé sur l’une des voies du chemin de Saint Jacques de Compostelle. Suivez les pas de votre guide et partez à la découverte de ce charmant village ! n RDV Place de Garris. Inscription au Bureau d’Accueil Touristique de Saint-Palais maximum jusqu’à la veille de la visite. nPass selon réglementation en vigueur.

Ce village-rue médiéval possède un bâti architectural exceptionnel : beaucoup de maisons existent depuis le 17ème siècle, rien que ça, et ici chaque maison possède son histoire. Au Pays Basque, la maison ou etxe, est au coeur de la société. Et Garris ne déroge pas à la règle : les pierres des maisons nous racontent donc l’histoire des familles de ce village situé sur l’une des voies du chemin de Saint Jacques de Compostelle. Suivez les pas de votre guide et partez à la découverte de ce charmant village ! n RDV Place de Garris. Inscription au Bureau d’Accueil Touristique de Saint-Palais maximum jusqu’à la veille de la visite. nPass selon réglementation en vigueur.

dernière mise à jour : 2022-05-13 par