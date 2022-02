Visite de France Cake Traditions France Cake Factory Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Visite de France Cake Traditions France Cake Factory, 6 avril 2022, Tourcoing. Visite de France Cake Traditions

France Cake Factory, le mercredi 6 avril à 10:00

France Cake Tradition fabrique des pains d’épices et des gâteaux depuis 1991 à Tourcoing. En 1997, le premier cake bio est lancé, c’est le début d’une grande aventure ! Découvrez la fabrication de la riche variété de produits : cakes gourmands, mini pâtisseries, palets de dame, pains d’épices pur miel, pains d’épices toast et spécial foie gras, mini cakes salés pour l’apéritif, mini cakes bio pour le goûter, cakes et gâteaux bio. Le 6 avril 2022 à 10h RV 112 A rue d’Hondschoote à Tourcoing à 9h50 Accès: Liane 4 – arrêt Hondschoote Tarifs* : gratuit pour les adhérents / 5€ pour les non-adhérents Inscriptions avant le 1er avril 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

gratuit pour les adhérents de Wattrelos Tourisme – 5€ pour les non-adhérents

Dans le cadre de notre programme de visites et excursions France Cake Factory 112 A rue d’Hondschoote Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu France Cake Factory Adresse 112 A rue d'Hondschoote Tourcoing Ville Tourcoing lieuville France Cake Factory Tourcoing Departement Nord

France Cake Factory Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Visite de France Cake Traditions France Cake Factory 2022-04-06 was last modified: by Visite de France Cake Traditions France Cake Factory France Cake Factory 6 avril 2022 France Cake Factory Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord