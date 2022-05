Visite de Ferrette, son château, son espace muséal Ferrette Ferrette Catégories d’évènement: Ferrette

Blottie au pied de l'ancestral château qui lui a donné naissance et accrochée à flanc de montagne, la ville de Ferrette semble encore vouloir se défendre d'un hypothétique envahisseur… C'est au milieu des sentiers et sur les ruelles médiévales protégées par des bâtiments remarquables, que notre guide vous accompagnera dans un passionnant voyage à travers le temps. Durant cette « odyssée », vous côtoierez les comtes de Ferrette bien sûr, mais aussi les empereurs d'Autriche, le Roi Louis XIV et même son Altesse Sérénissime Albert II de Monaco, et dont les liens avec Ferrette sont relatés dans l'espace muséal, un bâtiment datant de 1572, lui-même chargé d'histoire! Histoire mais aussi nature, puisque la citée des Comtes, abrite une exceptionnelle biodiversité dans des lieux teintés de légendes comme les célèbres Nains de la Gorge aux Loups…. Succombez au charme de cette cité médiévale…Au cours d'une visite guidée originale proposée par Vianney Muller et Roland Vogel, où se mêlent histoire, nature, humour et légendes. Prévoir bonnes chaussures. Sur inscription +33 3 89 40 02 90

