Mahalon Finistère Mahalon Les “chemins de ferme” proposent la visite d’une exploitation agricole (élevage, maraîchage) sous la conduite de l’agriculteur, l’objectif étant de favoriser la rencontre entre producteurs et consommateurs. Découverte des réalités du monde agricole d’aujourd’hui. Collation à la ferme à l’issue de la visite. mahalon.commune@wanadoo.fr http://www.mahalon.fr/ Les “chemins de ferme” proposent la visite d’une exploitation agricole (élevage, maraîchage) sous la conduite de l’agriculteur, l’objectif étant de favoriser la rencontre entre producteurs et consommateurs. Découverte des réalités du monde agricole d’aujourd’hui. Collation à la ferme à l’issue de la visite. Mahalon

