VISITE DE FERME PLEIN FRUITS Saint-Étienne-de-Gourgas, jeudi 18 avril 2024.

VISITE DE FERME PLEIN FRUITS Saint-Étienne-de-Gourgas Hérault

A Saint Etienne de Gourgas, Marie cultive en label bio, des fruits rouges et quelques arbres fruitiers qu’elle transforme en sorbets, sirops et confitures. Venez découvrir la façon dont elle cultive, récolte et transforme ses fruits et plantes aromatiques.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 14:00:00

fin : 2024-04-18 15:30:00

Saint-Étienne-de-Gourgas 34700 Hérault Occitanie contact@cpie-causses.org

