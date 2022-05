VISITE DE FERME : LES SECRETS DE LA RUCHE

VISITE DE FERME : LES SECRETS DE LA RUCHE, 4 juin 2022, . VISITE DE FERME : LES SECRETS DE LA RUCHE

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-04 12:00:00 Guillaume vous propose de découvrir le fabuleux monde des abeilles mellifères grâce à la visite de ses ruchers. Vous vous familiariserez ainsi avec les produits de la ruche et ce monde infiniment petit mais infiniment riche, varié et indispensable pour la biodiversité.

GRATUIT – Sur inscription au 04 67 44 75 79 ou à contact@cpie-causses.org

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. Guillaume vous propose de découvrir le fabuleux monde des abeilles mellifères grâce à la visite de ses ruchers. Vous vous familiariserez ainsi avec les produits de la ruche et ce monde infiniment petit mais infiniment riche, varié et indispensable pour la biodiversité.

GRATUIT – Sur inscription au 04 67 44 75 79 ou à contact@cpie-causses.org

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. Guillaume vous propose de découvrir le fabuleux monde des abeilles mellifères grâce à la visite de ses ruchers. Vous vous familiariserez ainsi avec les produits de la ruche et ce monde infiniment petit mais infiniment riche, varié et indispensable pour la biodiversité.

GRATUIT – Sur inscription au 04 67 44 75 79 ou à contact@cpie-causses.org

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville