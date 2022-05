VISITE DE FERME : LES PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES

2022-07-19 10:00:00 – 2022-07-19 12:00:00 EUR 0 0 A Saint Maurice – Navacelles, Magalie vous accueillera sur sa petite exploitation agricole de culture et cueillette de plantes aromatiques et médicinales. Venez découvrir cette culture respectueuse de la nature et des hommes.

A Saint Maurice – Navacelles, Magalie vous accueillera sur sa petite exploitation agricole de culture et cueillette de plantes aromatiques et médicinales. Venez découvrir cette culture respectueuse de la nature et des hommes.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription. contact@cpie-causses.org +33 4 67 44 75 79

