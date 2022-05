VISITE DE FERME : LES DROMADAIRES DES CAUSSES

2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-11 12:00:00 Un élevage de dromadaires des Canaries sur le Causse du Larzac ? Et bien oui ! venez découvrir cet élevage atypique, très bien adapté aux conditions de notre région. Christèle vous parlera de son étonnante passion pour ces camélidés. GRATUIT – Sur inscription au 04 67 44 75 79 ou à contact@cpie-causses.org

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription.

