Visite de ferme La Montagnette Laguiole, lundi 12 février 2024.

Visite de ferme La Montagnette Laguiole Aveyron

Visites de ferme pendant les vacances scolaires.

Éleveurs de vaches Aubrac depuis 5 générations, venez partager notre quotidien et notre passion.

Au coeur de l’étable, vous pourrez découvrir notre métier, connaitre l’histoire de notre ferme et admirer nos vaches et nos petits veaux.

À la fin de la visite nous vous proposerons une dégustation de notre charcuterie de boeuf, ainsi que la découverte de nos autres produits vendus directement à la ferme (viande de boeuf, conserves…)

Réservations obligatoires Nombre de places limité.0 EUR.

Les Clauzades

Laguiole 12210 Aveyron Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12

fin : 2024-03-07



