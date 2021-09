Savignac-de-Nontron Domaine de la Berlotte Dordogne, Savignac-de-Nontron Visite de ferme en agroforesterie et découverte des insectes associés Domaine de la Berlotte Savignac-de-Nontron Catégories d’évènement: Dordogne

Savignac-de-Nontron

Visite de ferme en agroforesterie et découverte des insectes associés Domaine de la Berlotte, 2 octobre 2021, Savignac-de-Nontron. Visite de ferme en agroforesterie et découverte des insectes associés

Domaine de la Berlotte, le samedi 2 octobre à 09:30

Dans le cadre des 48H Nature et également du festival nature la Chevêche : Visite de ferme en agroforesterie : présentation de l’exploitation et de l’engagement de l’agriculteur, Yann Symzak envers la préservation de la biodiversité ainsi que la découverte des insectes avec François Lasserre, entomologiste Découvrez plus de détails sur le festival sur ce site : [[https://www.cpie-perigordlimousin.org/festival-la-cheveche/programme-festival-la-cheveche/](https://www.cpie-perigordlimousin.org/festival-la-cheveche/programme-festival-la-cheveche/)](https://www.cpie-perigordlimousin.org/festival-la-cheveche/programme-festival-la-cheveche/)

Entrée libre

Découverte de l’exploitation et de la valorisation de la biodiversité en milieu agricole (haies, choix des plants, alimentation pour l’élevage, etc) et des insectes présents Domaine de la Berlotte Lacaud, 24300 Nontron Savignac-de-Nontron Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T09:30:00 2021-10-02T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Savignac-de-Nontron Autres Lieu Domaine de la Berlotte Adresse Lacaud, 24300 Nontron Ville Savignac-de-Nontron lieuville Domaine de la Berlotte Savignac-de-Nontron