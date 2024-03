VISITE DE FERME: ÉLEVAGE BREBIS Saint-Michel, lundi 8 avril 2024.

Depuis le néolithique et la sédentarisation de l’homme, la dent des troupeaux façonne les paysages et influe la biodiversité. Et demain ?! Vers quelle agriculture et quel paysage allons nous, au vu des changements globaux et des choix alimentaires de la société ?

Nous vous proposons une balade sur la Ferme de la Vernède, accompagnés de son nouveau fermier. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 14:00:00

fin : 2024-04-08 16:00:00

Saint-Michel 34520 Hérault Occitanie contact@cpie-causses.org

