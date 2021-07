Colombier Colombier Colombier, Haute-Saône Visite de ferme Colombier Colombier Catégories d’évènement: Colombier

Colombier Haute-Saône Colombier Visite familiale à la découverte de la ferme du Pré Mailley où François Marchand élève une centaine de vaches de race Aubrac et des poulets de chair en agriculture biologique. Gratuit. Inscriptions auprès de la Maison du Tourisme. Visite familiale à la découverte de la ferme du Pré Mailley où François Marchand élève une centaine de vaches de race Aubrac et des poulets de chair en agriculture biologique. Gratuit. Inscriptions auprès de la Maison du Tourisme. dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Lieu Colombier