Plagne 01130 Plagne EUR Labellisé Espace Naturel Sensible, Dinoplagne® abrite la plus longue piste d’empreintes de dinosaure au monde !

La réservation en amont est obligatoire pour visiter le site. contact@dinoplagne.fr +33 4 50 48 48 68 https://www.dinoplagne.fr/ Lieu-dit sur la croix Dinoplagne ® Plagne

