le samedi 16 octobre à 10:00

Venez découvrir deux maisons solidaires construites en paille, terre et bois dans un terrain en forte pente sur les hauteurs de Seyssins. Le projet a été conçu pour mutualiser les moyens et créer des espaces en commun. Réalisation: caracol-architectures et eco-sysème construction.

Pour des raisons sanitaires, le masque est obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:00:00

