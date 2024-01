Visite de deux exploitations agricoles haillanaises Parc des Jalles Le Haillan, samedi 16 mars 2024.

Visite de deux exploitations agricoles haillanaises Découverte d’une exploitation maraichère et un apiculteur Samedi 16 mars, 14h00 Parc des Jalles Gratuit et sur inscription

Début : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:00:00+01:00

Samedi 16 mars de 14h à 16h, venez visiter des exploitations du maraicher Pierre Gratadour et de l’apiculteur Juan Gonzalez, pour en savoir plus sur le métier d’agriculteur d’aujourd’hui en zone périurbaine, leurs techniques de culture ainsi que leurs produits sains, locaux et de saison !

Sur inscription auprès de service DD service.devdurable@ville-lehaillan.fr, 05 56 16 44 26.

Dans le cadre du Programme d’animations du Parc des Jalles de Bordeaux Métropole.

Parc des Jalles Jalle Pont 118, 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine service.devdurable@ville-lehaillan.fr 05 56 16 44 26

agriculture

Bordeaux Métropole