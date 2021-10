Visite de deux chantiers paille Lieu-dit Proncheres, 15 octobre 2021, Mareuil en Périgord.

Visite de deux chantiers paille

du vendredi 15 octobre au samedi 16 octobre à Lieu-dit Proncheres

L’agence Fabrique AD développe une architecture durable au sens de : • la cohérence architecturale et urbaine des projets avec leurs contextes, • l’utilisation de matériaux bio-sourcés, • le travail de la fonctionnalité et de la spatialité pour faciliter l’usage et la convivialité dans nos réalisations, • la sobriété technique et matérielle, • le respect du bâti ancien et des matériaux naturels qui le composent, • le confort des usagers. Dans ce cadre elle réalise actuellement 2 chantiers « pailles » sur le hameau de Proncheres. Une construction neuve en ossature bois et isolation paille en toiture et murs et une réhabilitation d’une maison existante avec une expérimentation d’isolation paille par l’extérieure. Vous êtes invités à visiter ces deux chantiers en compagnie des architectes Marie Gilliard et Jean Julien Barillot.

Gratuit. Inscription obligatoire par mail de préférence.

Journées nationales de l’architecture

Lieu-dit Proncheres Lieu-dit Proncheres, 24340 Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord Beaussac Dordogne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T18:00:00