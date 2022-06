VISITE DE DENÉE – RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE Denée, 9 juillet 2022, Denée.

VISITE DE DENÉE – RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE

Parvis de l’Église Notre-Dame Place de l’Église Denée Maine-et-Loire Place de l’Église Parvis de l’Église Notre-Dame

2022-07-09 16:00:00 – 2022-07-09 18:00:00

Place de l’Église Parvis de l’Église Notre-Dame

Denée

Maine-et-Loire

Denée

Découvrez le village de Denée, Petite Cité de Caractère. Site stratégique grâce à son promontoire, cette cité s’implante au XIème siècle. Les seigneurs font construire un château et des remparts et, au XIIème siècle, Denée devient une ville close. Au fil des siècles, le bourg prospère et nombre de bâtiments attestent encore de la richesse de la cité.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme. Jauge limitée.

Partez à la découverte de l’Église et du centre ancien de Denée !

accueil@anjou-vignoble-villages.com +33 2 41 78 26 21 https://www.anjou-vignoble-villages.com/

Découvrez le village de Denée, Petite Cité de Caractère. Site stratégique grâce à son promontoire, cette cité s’implante au XIème siècle. Les seigneurs font construire un château et des remparts et, au XIIème siècle, Denée devient une ville close. Au fil des siècles, le bourg prospère et nombre de bâtiments attestent encore de la richesse de la cité.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme. Jauge limitée.

Place de l’Église Parvis de l’Église Notre-Dame Denée

dernière mise à jour : 2022-06-24 par