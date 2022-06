VISITE DE DENEE A TRAVERS LES SIECLES, DU CENTRE ANCIEN A LA SOCIETE DE BOULE DE FORT – RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE Denée, 6 août 2022, Denée.

VISITE DE DENEE A TRAVERS LES SIECLES, DU CENTRE ANCIEN A LA SOCIETE DE BOULE DE FORT – RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE

14 place muller Supérette Denée Maine-et-Loire

2022-08-06 – 2022-08-06

Supérette 14 place muller

Denée

Maine-et-Loire

Parcourez le village de Denée, Petite Cité de Caractère. Partez à la découverte de ses ruelles, empreintes d’histoire, et de son environnement architectural. Cette cité s’implante au XIème siècle. Les seigneurs font construire un château et des remparts. Au fil des siècles, le bourg prospère et nombre de bâtiments attestent encore aujourd’hui de la richesse de la cité. En fin de visite, découvrez la boule de fort, sport traditionnel issu des cultures populaires locales.

Tarif : Gratuit

Jauge limitée : 20 personnes maximum

Accessibilité PMR : OUI

Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme

Découvrez Denée à travers les siècles, du centre ancien à la société de boule de fort.

