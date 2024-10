Visite de Delta Neo Delta Neo La Ferté-Bernard, vendredi 22 novembre 2024.

A l’occasion de la Semaine de l’Industrie, l’entreprise Delta Neo ouvre ses portes aux chercheurs d’emploi ou personnes en reconversion professionnelle, aux intermédiaires et partenaires de l’emploi.

Une opportunité pour venir découvrir ses savoir-faire et ses métiers. Cette visite sera le moment pour échanger sur différentes thématiques comme la féminisation des métiers, la Responsabilité Sociétale des Entreprises, la Qualité de Vie et des Conditions de Travail et l’Optimisation énergétique.

Découvrez cette entreprise de l’industrie métallurgique, apporteuse de solutions innovantes dans différents secteurs (industries, luxe, médical, agro-alimentaire, etc.)

