Visite de copropriété : rénovation globale dans le 12e Mairie du 12e arrondissement, 20 octobre 2022, Paris.

Le jeudi 20 octobre 2022

de 14h30 à 15h45

. gratuit 15 places disponibles

Dans le cadre de la campagne d’information autour du dispositif EcoRénovons Paris+, l’Agence Parisienne du Climat vous propose de visiter une copropriété du 12e arrondissement ayant réalisé une rénovation énergétique ambitieuse !

Cet évènement fait partie de Révision du Plan Climat : comprendre et agir ensemble !

Qu’est-ce qu’une visite de copropriété ?

Les visites se déroulent au pied des copropriétés et font intervenir les différents acteurs des projets : maîtrise d’œuvre, conseil syndical, opérateur, entreprise de travaux, syndic etc. chacun est invité à intervenir pour partager son expertise, expérience et répondre aux questions des participants.

Quelques informations sur la copropriété visitée

La copropriété a entamé son projet de rénovation énergétique en 2014 par la réalisation d’un audit. La mission de la maîtrise d’œuvre a été votée en 2015 et s’est déroulée en 2016.

La copropriété a intégré le dispositif Eco-Rénovons Paris en 2016 et a été accompagnée par SoliHa. Les travaux ont démarré en 2017 et se sont achevés l’été 2018.

Les intervenant.e.s

Un·e représentant·e du Conseil Syndical de la copropriété

Conseil Syndical de la copropriété Un·e représentant·e de SOLIHA, opérateur d’EcoRénovons Paris

Un·e représentant·e de REANOVA, maître d’œuvre du projet

Informations pratiques

Le jeudi 20 octobre de 14h30 à 15h45

RDV au pied de la copropriété dans le 12 e arrondissement (l’adresse sera communiquée aux inscrit·es quelques jours avant la visite)

arrondissement (l’adresse sera communiquée aux inscrit·es quelques jours avant la visite) Évènement à destination des copropriétaires parisien·nes,

inscription gratuite mais obligatoire (15 places disponibles).

Mairie du 12e arrondissement 130, avenue Daumesnil 75012 Paris

Contact : https://www.apc-paris.com/agenda/visite-copropriete-renovation-globale-dans-12e-0 https://www.apc-paris.com/agenda/visite-copropriete-renovation-globale-dans-12e-0

Camille Leplay giboulees.com