Visite de Combeaufontaine Combeaufontaine, samedi 3 août 2024.

Visite de Combeaufontaine Combeaufontaine Haute-Saône

La visite vous conduira vers la gare du tacot puis sur la place de la Vierge, de la fontaine et à l’origine du village. Un passage vers la maison des 3 empereurs et de la mairie, vous visiterez l’église et ses trésors du XVIII° au XX° et enfin l’ancienne école des filles devenue bibliothèque où le pot de l’amitié vous sera offert.

Visite organisée par l’ADP3P.

Sans réservation. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 14:30:00

fin : 2024-08-03

Église

Combeaufontaine 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Visite de Combeaufontaine Combeaufontaine a été mis à jour le 2024-03-27 par JUSSEY TOURISME