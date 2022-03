Visite de Clément Beaune, secrétaire d’Etat aux affaires Européennes Université des métiers, 9 mai 2022, Pau.

Visite de Clément Beaune, secrétaire d’Etat aux affaires Européennes

Université des métiers, le lundi 9 mai à 14:30

Durant tout le mois de mai, une exposition au Centre de Ressources sera à disposition des apprenants et équipes pédagogiques. Un affichage sur la construction de l’Europe, son rôle, ses attributions et les projets, en particulier la mobilité européenne via Erasmus+. Les enseignants d’Histoire et Géographie, dans le cadre des cours d’Enseignement Moral et Civique intégreront ces documents et organiseront un Quiz sur le thème de l’Union Européenne. Dans le cadre des cours de pratique de pâtisserie/boulangerie et /ou charcuterie fabrication de recettes d’origine européenne.

Notre centre de formation a reçu la visite de Clémént Beaune. Ce temps a été l’occasion d’échanges sur le rôle concret de l’Europe et la valorisation des projets européens.

