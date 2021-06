Clairoix Mairie de Clairoix Clairoix, Oise Visite de Clairoix Mairie de Clairoix Clairoix Catégories d’évènement: Clairoix

Oise

Visite de Clairoix Mairie de Clairoix, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Clairoix. Visite de Clairoix

Mairie de Clairoix, le dimanche 19 septembre à 15:00

Visite du village organisée par l’association « Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix » : mairie, église, « parcours historique », et « maison du patrimoine ». Durée : environ 2h. Rendez-vous dimanche 19 à 15h devant la mairie (1 rue du général de Gaulle) Visite historique du village Mairie de Clairoix 1 rue du Général de Gaulle – 60280 Clairoix Clairoix Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Clairoix, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Mairie de Clairoix Adresse 1 rue du Général de Gaulle - 60280 Clairoix Ville Clairoix lieuville Mairie de Clairoix Clairoix