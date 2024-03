Visite de Château Fer, château et ferme agro-écologique Château Fer, château et ferme agroécologique Bruère-Allichamps, vendredi 7 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T10:00:00+02:00 – 2024-06-07T11:30:00+02:00

Fin : 2024-06-09T14:30:00+02:00 – 2024-06-09T16:00:00+02:00

A Château Fer, nous sommes convertis à l’agro-écologie depuis 2015.

Nous produisons des cultures fourragères, maraichères et agroforestières à Bruère-Allichamps, au cœur d’un domaine classé monument historique bâti au XVIIe siècle.

Entre patrimoine et agriculture, ChâteauFer est en plein bouillonnement, en pleine renaissance.

Ici, nous explorons avec enthousiasme les voies (joies) d’un monde plus sain et plus durable, vers un écosystème vertueux, qui nourrit et protège le territoire !

Pionnière en matière d’agroforesterie et de maraichage bio-intensif , la ferme a planté pas moins de 10 000 arbres et arbustes et cultivent toute l’année plus de 60 sortes de légumes différents…

Depuis 6 ans, la ferme s’est lancée dans le maraîchage 100% bio avec une production légumière super diversifiée. Pour approcher notre objectif zéro déchet, nous expérimentons l’économie circulaire : auto-produire, tout recycler, être autonome, en circuit court, avec par exemple la transformation des surplus et invendus.

Les produits d’épicerie de ChâteauFer ont été créés pour valoriser les légumes oubliés, les parures ou fanes boudés et injustement considérés comme des déchets. Nous sommes labellisés Art&Saveur depuis 2019.

C’est ainsi que dans notre atelier, ces légumes oubliés sont transformés de façon originale par cuisson, séchage ou lactofermentation, directement à la ferme.

Nous fabriquons avec bonheur des recettes inédites, des cuisinés très gouteux, des aromates et des épices merveilleuses pour relever vos plats.

Et oui, qui aurait pensé qu’un concombre ou un pâtisson pouvait se refaire une santé en confiture ?

Avec ChâteauFer, vous allez apprendre à remuer vos papilles et réveiller le mangeur de légumes qui sommeille en vous !

Château Fer, château et ferme agroécologique Lieu-dit Châteaufer 18200 Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire 02 48 96 03 65 http://Chateaufer.fr

maraichage biologique ferme agroécologique

©chateaufer2023