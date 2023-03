Visite de Charroux « La Médiévale » Rendez-vous à la Maison du Tourisme Charroux Catégories d’Évènement: Allier

Allier EUR 3 3 Village médiéval autrefois fortifié et classé parmi Les Plus Beaux Villages de France. Explorer les ruelles pavées, la maison à colombages du XIVe siècle, les anciennes portes de ville, le Musée, artistes et artisans qui font l’authenticité du village. charroux@vdstourisme.com +33 4 70 56 87 71 http://www.valdesioule.com/ Rendez-vous à la Maison du Tourisme 20 Grande Rue Charroux

