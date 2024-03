Visite de Charroux « La Médiévale » Rendez-vous à la Maison du Tourisme Charroux, lundi 1 juillet 2024.

Village médiéval autrefois fortifié et classé parmi Les Plus Beaux Villages de France. Explorer les ruelles pavées, la maison à colombages du XIVe siècle, les anciennes portes de ville, le Musée, artistes et artisans qui font l’authenticité du village.

5 5 EUR.

Début : 2024-07-01 11:00:00

fin : 2024-08-31

Rendez-vous à la Maison du Tourisme 20 Grande Rue

Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes charroux@vdstourisme.com

