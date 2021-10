Pontoise Salle Arena Pontoise, Val-d'Oise Visite de chantier, salle événementielle Reims Arena, Reims (51) Salle Arena Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Val-d'Oise

Visite de chantier, salle événementielle Reims Arena, Reims (51) Salle Arena, 15 octobre 2021, Pontoise. Visite de chantier, salle événementielle Reims Arena, Reims (51)

le vendredi 15 octobre à Salle Arena

Au sein d’un nouveau quartier reliant le centre-ville aux anciens faubourgs septentrionaux, la salle évènementielle Arena s’inscrit dans la continuité des aménagements urbains prévus dans le cadre de « Reims Grand Centre ». Cette architecture résolument moderne est destinée à accueillir des spectacles, concerts, compétitions sportives, salons professionnels… grâce à une jauge maximale de 9 000 places, cet équipement modulable montre que l’art de l’architecture est bien de s’adapter à tout type de configuration. Fruit d’une collaboration entre les équipes de l’architecte Wilmotte & Associés et le groupe Eiffage, qui sera poursuivie par l’exploitant Reims events, Reims Arena reflète l’alliance que permet l’architecture entre traitement des espaces, grande luminosité, performance acoustique, optimisation de la zone logistique. Durée de chaque visite : 45 minutes. Prévoir des vêtements et des chaussures fermées et adaptées au chantier.

Sur inscription – Nombre de places limité à 15 personnes – Passe sanitaire obligatoire

Journées nationales de l’architecture Salle Arena rue de la justice Pontoise Les Louvrais Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T14:45:00;2021-10-15T15:00:00 2021-10-15T15:45:00

Détails Catégories d’évènement: Pontoise, Val-d'Oise Autres Lieu Salle Arena Adresse rue de la justice Ville Pontoise lieuville Salle Arena Pontoise