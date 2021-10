Visite de chantier, Résidence L’Opéra, Reims (51) Résidence L’Opéra,reims, 16 octobre 2021, Reims.

Visite de chantier, Résidence L’Opéra, Reims (51)

le samedi 16 octobre à Résidence L’Opéra, reims

Un projet « haute-couture », telle est l’ambition de la ré-invention architecturale “Opéra” qui associe restauration patrimoniale et réponse contemporaine, conçue par l’architecte Humbert Di Legge (agence BDL) en lien avec Rodolphe Gissinger, architecte du patrimoine et portée par Bouygues Immobilier. Si ce programme qualitatif couvrant 3 600 m2 propose appartements de haut-standing, bureaux et cellules commerciales, il redonne toute sa splendeur à la façade inscrite aux Monuments Historiques de l’ancien cinéma « Opéra », réalisée par les architectes Émile Thion et Marcel Rousseau en 1923. Durée de chaque visite : 1 heure et 30 minutes d’équipement de sécurité. Prévoir des vêtements et des chaussures non fragiles.

Sur inscription – Nombre de places limité à 10 personnes – Passe sanitaire obligatoire

Journées nationales de l’architecture

Résidence L’Opéra,reims rue de Thillois, Reims Reims Quartier Centre Ville Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T15:00:00;2021-10-16T15:30:00 2021-10-16T16:30:00;2021-10-16T17:00:00 2021-10-16T18:00:00