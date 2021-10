Forcalquier Les Amalias Alpes-de-Haute-Provence, Forcalquier Visite de chantier « Les Amalias » à Forcalquier avec ses architectes Les Amalias Forcalquier Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

le vendredi 15 octobre à 14:00

Sylvie Detot et Agathe Pitoiset, architectes, vous feront visiter le chantier d’un projet social qui comprend un habitat partagé pour des adultes en situation de handicap, un ensemble de 4 logements dont 3 logements sociaux, ainsi qu’une salle commune, réalisés pour de jeunes adultes en situation de handicap qui souhaitaient vivre en colocation. Vendredi 14h Sur inscription (max 20 p.) 24 chemin des Chambarels 04300 Forcalquier ATTENTION : visite de chantier, prévoir des chaussures fermées et adaptées. Dans le cadre du parcours de visites de bâtiments bois des Alpes-de-Haute-Provence et du Vaucluse pour « Les architectes fêtent les Journées nationales de l’architecture » 2021.

Gratuit, sur inscription

Les Amalias
24 chemin des chambarels
Forcalquier
Alpes-de-Haute-Provence

2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T15:00:00

