Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Calvados, Dives-sur-Mer [Visite de chantier] Le temps d’un cri Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Dives-sur-Mer

[Visite de chantier] Le temps d’un cri Dives-sur-Mer, 9 mars 2022, Dives-sur-Mer. [Visite de chantier] Le temps d’un cri Le Sablier Avenue Albert 1er Dives-sur-Mer

2022-03-09 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-09 Le Sablier Avenue Albert 1er

Dives-sur-Mer Calvados Le Sablier et L’Hectare – Territoires vendômois ont conçu ensemble un théâtre de marionnette itinérant, par la création d’une « remorque-castelet ». Cet outil partagé pourra investir à la fois des cours d’écoles, des marchés, des places de villages, des quartiers périphériques ou des centres-villes à la rencontre des habitants. Une commande d’œuvre spécifique à cette remorque-castelet sera passée tous les 2 ans à une équipe artistique différente. La première, prévue pour mai 2022 à Vendôme puis présentée sur le festival RéciDives en juillet, est confiée au Collectif Le printemps du machiniste. Le Sablier et L’Hectare – Territoires vendômois ont conçu ensemble un théâtre de marionnette itinérant, par la création d’une « remorque-castelet ». Cet outil partagé pourra investir à la fois des cours d’écoles, des marchés, des places de… +33 2 31 82 72 72 Le Sablier et L’Hectare – Territoires vendômois ont conçu ensemble un théâtre de marionnette itinérant, par la création d’une « remorque-castelet ». Cet outil partagé pourra investir à la fois des cours d’écoles, des marchés, des places de villages, des quartiers périphériques ou des centres-villes à la rencontre des habitants. Une commande d’œuvre spécifique à cette remorque-castelet sera passée tous les 2 ans à une équipe artistique différente. La première, prévue pour mai 2022 à Vendôme puis présentée sur le festival RéciDives en juillet, est confiée au Collectif Le printemps du machiniste. Le Sablier Avenue Albert 1er Dives-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Dives-sur-Mer Autres Lieu Dives-sur-Mer Adresse Le Sablier Avenue Albert 1er Ville Dives-sur-Mer lieuville Le Sablier Avenue Albert 1er Dives-sur-Mer