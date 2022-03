Visite de chantier – Le Palais des Congrès Palais des Congrès de Royan côté plage Royan Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Royan

Visite de chantier – Le Palais des Congrès Palais des Congrès de Royan côté plage, 13 avril 2022, Royan. Visite de chantier – Le Palais des Congrès

du mercredi 13 avril au mercredi 20 avril à Palais des Congrès de Royan côté plage

Cette visite offrira l’occasion de découvrir l’histoire mouvementée du Palais des Congrès, construit par Claude Ferret et Pierre Marmouget, mais aussi de faire le point sur les travaux de restauration en cours. Visite intérieure et extérieure RDV Devant le Palais des Congrès, côté mer

Réservation obligatoire / tarifs : 6,50€, 4,10€

Découvrez l’histoire du Palais des Congrès et ses travaux Palais des Congrès de Royan côté plage 42 avenue des Congrès – Palais des Congrès, Royan Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T14:30:00 2022-04-13T16:00:00;2022-04-20T14:30:00 2022-04-20T16:00:00

Détails
Catégories d'évènement: Charente-Maritime, Royan
Lieu Palais des Congrès de Royan côté plage
Adresse 42 avenue des Congrès - Palais des Congrès,
Ville Royan
Departement Charente-Maritime

Palais des Congrès de Royan côté plage Royan Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/royan/

