[Visite de chantier] Juste une mise au point Dives-sur-Mer, 13 octobre 2021, Dives-sur-Mer.

[Visite de chantier] Juste une mise au point 2021-10-13 19:00:00 19:00:00 – 2021-10-13 Le Sablier Avenue Albert 1er

Dives-sur-Mer Calvados

Après L’Imposture et Object side story, respectivement accueillis en 2019 et en 2021 au Festival RéciDives, Lucie Hanoy revient à Dives-sur-Mer pour préparer son prochain spectacle intitulé Juste une mise au point.

À partir de sa propre histoire et de témoignages de spécialistes dans les maladies psychotiques, la comédienne-marionnettiste de la Big Up Cie travaille un sujet qui lui tient particulièrement à cœur : la schizophrénie d’un frère, le désarroi d’une famille et le regard que la société porte sur « la folie ».

Avec Juste une mise au point, Lucie Hanoy cherche à détourner la peur de la maladie mentale et à donner la parole aux marginaux. Sur cette résidence, la compagnie va notamment travailler à l’incarnation des hallucinations visuelles et auditives par la musique et la manipulation des marionnettes. Entrée libre sans réservations.

