Visite de chantier Ferme Guilhembaque Laroin Laroin Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Laroin

Visite de chantier Ferme Guilhembaque, 31 mars 2023, Laroin Laroin. Visite de chantier 22 Rue Principale Ferme Guilhembaque Laroin Basses-Pyrénées Ferme Guilhembaque 22 Rue Principale

2023-03-31 17:30:00 – 2023-03-31 19:00:00

Ferme Guilhembaque 22 Rue Principale

Laroin

Basses-Pyrénées Laroin EUR 0 0 La Commune de Laroin et l’Association La Prefass’ organisent des visites du chantier de la Ferme Guilhembaqué pour découvrir différentes techniques d’écoconstruction et d’éco-rénovation. Ces visites seront aussi l’occasion de vous présenter les activités futures de la Ferme.

Visite par groupe de 10 personnes maxi.

inscription obligatoire La Commune de Laroin et l’Association La Prefass’ organisent des visites du chantier de la Ferme Guilhembaqué pour découvrir différentes techniques d’écoconstruction et d’éco-rénovation. Ces visites seront aussi l’occasion de vous présenter les activités futures de la Ferme.

Visite par groupe de 10 personnes maxi.

inscription obligatoire +33 6 80 30 36 40 la prefass

Ferme Guilhembaque 22 Rue Principale Laroin

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées, Laroin Autres Lieu Laroin Adresse Laroin Basses-Pyrénées Ferme Guilhembaque 22 Rue Principale Ville Laroin Laroin Departement Basses-Pyrénées Lieu Ville Ferme Guilhembaque 22 Rue Principale Laroin

Laroin Laroin Laroin Basses-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laroin laroin/

Visite de chantier Ferme Guilhembaque 2023-03-31 was last modified: by Visite de chantier Ferme Guilhembaque Laroin 31 mars 2023 22 Rue Principale Ferme Guilhembaque Laroin Basses-Pyrénées Basses-Pyrénées Ferme Guilhembaque Laroin Laroin

Laroin Laroin Basses-Pyrénées