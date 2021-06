Besançon Maison de l'Architecture de Franche-Comté Besançon, Doubs Visite de chantier et Assemblée générale Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Visite de chantier et Assemblée générale Maison de l’Architecture de Franche-Comté, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Besançon. Visite de chantier et Assemblée générale

Maison de l’Architecture de Franche-Comté, le vendredi 2 juillet à 17:30

Nous avons le plaisir de vous convier, le vendredi 2 juillet 2021, à la visite de chantier du projet d’habitat collectif de l’atelier Haton architectes pour Habitat 25 rue Lecourbe à Besançon, à 17h30, puis à notre Assemblée générale ordinaire, dans nos locaux 2 rue de Pontarlier, à partir de 19h. [À propos du chantier](https://www.atelierhaton.fr/refuge-lecourbe—besanccedilon.html?fbclid=IwAR0z4Q2rBqdvU4nOm6A1YQo4jREDxL1lcpb5Be4yO87-oKZFyjle0B32riQ) : (extrait) » Le projet d’habitat collectif pour Habitat 25 se place dans le cadre d’une vaste opération de réhabilitation d’un ancien couvent, remplit un vide important dans la continuité des façades de la rue Lecourbe. Le site est une « dent creuse » au dessus des 2 niveaux semi-enterrés d’un parking silo construit à la fin des années 90. Les contraintes sont nombreuses : >> psmv contraignant pour la forme et les matériaux, présence d’un monument inscrit en mitoyen, >> parking existant dictant sa proportion et imposant la position des circulations, >> système de fondations existant limitant les possibilités de construction, en forme et en volume. Si le secteur sauvegardé impose des règles, il autorise toutefois la création contemporaine. Nous avons donc composé avec les qualités de l’architecture du centre ancien de Besançon : >> des façades sobres où la proportion, le détail juste et le matériau priment, >> une inscription dans le tissu urbain respectueuse des parties (les mitoyens) et du tout. » Ordre du jour de l’Assemblée générale : – Bilan d’activités 2020 – Bilan financier 2020 – Projet d’activités 2021-2022 – Renouvellement du Conseil d’administration – Questions diverses Merci de confirmer votre présence à l’assemblée générale [ici](https://maisondelarchi-fc.fr/activites/assemblee-generale/).

Gratuit, réservé aux adhérents

Le 2 juillet 2021 Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon Centre-Chapelle des Buis Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T17:30:00 2021-07-02T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison de l'Architecture de Franche-Comté Adresse 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Ville Besançon lieuville Maison de l'Architecture de Franche-Comté Besançon