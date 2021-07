Rambouillet Palais du roi de Rome et pavillon du Verger Rambouillet, Yvelines Visite de chantier du pavillon du Verger Palais du roi de Rome et pavillon du Verger Rambouillet Catégories d’évènement: Rambouillet

Le pavillon du Verger se trouve aujourd’hui dans le jardin du Roi de Rome. Ce petit monument daté du début des années 1770 conserve un ravissant décor, en cours de restauration. Après avoir découvert l’histoire de cette fabrique de jardin avec un guide-conférencier, un restaurateur vous présentera l’avancée du chantier. Inscription le jour même.

RV : Jardin du Roi de Rome, devant l’entrée du musée – Durée 1 heure environ – Début des visites à 10h30, 11h15, 12h, 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h

