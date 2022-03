Visite de chantier du Moulin de La Brée Moulin de La Brée La Brée-les-Bains Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Brée-les-Bains

Visite de chantier du Moulin de La Brée Moulin de La Brée, 27 avril 2022, La Brée-les-Bains. Visite de chantier du Moulin de La Brée

Moulin de La Brée, le mercredi 27 avril à 15:00

Visite du chantier du Moulin de La Brée : Les architectes de l’agence B.IP et la chargée de réhabilitation du Moulin de La Brée de la communauté de communes de l’île d’Oléron vous présenteront le chantier en cours : réfection du fût, du mécanisme et des ailes du moulin pour relancer la production de farine oléronaise, conception d’un espace muséographique, focus sur la ocnstruction paille.

gratuit, sur inscription, nombre de places limité

Découvrez le chantier du Moulin de La Brée avec les architectes du projet et la chargée de réhabilitation de la communauté de communes de l’île d’Oléron Moulin de La Brée Moulin de La Fontaine route du moulin 17840 La Brée-les-Bains Charente-Maritime

2022-04-27T15:00:00 2022-04-27T16:30:00

