Visite de chantier du château du Bois Baudran Thouars, 19 mars 2022, Thouars.

Visite de chantier du château du Bois Baudran Thouars

2022-03-19 – 2022-03-19

Thouars Deux-Sèvres Thouars

EUR De la maison forte au pôle culturel, éducatif et loisirs, découvrez l’avancée des travaux du château Baudran, édifice renommé de Mauzé-Thouarsais. Sébastien Maurin, guide conférencier, vous présentera l’histoire du site, du XVe siècle à nos jours. Il sera accompagné de Paul Moreau, qui vous exposera la restructuration de l’ensemble du château en vue d’accueillir une médiathèque, une micro-crèche et le centre de loisirs. Une restructuration qui va au-delà du bâti puisqu’il vous expliquera également le réaménagement envisagé des espaces extérieurs.

Les origines de cet édifice sont difficiles à dater. Il s’agit d’une maison noble fortifiée dépendant, au Moyen Âge, de la châtellenie de Thouars. La première mention d’un seigneur de Bois-Baudran apparaît dans les archives en 1459. Il s’agit de Guillaume de Juvenel, chancelier du roi Charles VII.

2 visites : une à 15h et une autre à 16h30.

De la maison forte au pôle culturel, éducatif et loisirs, découvrez l’avancée des travaux du château Baudran, édifice renommé de Mauzé-Thouarsais en compagnie de Sébastien Maurin, guide conférencier et de Paul Moreau, coordonnateur du Département patrimoine communal bâti de la ville de Thouars.

+33 6 12 76 87 64

De la maison forte au pôle culturel, éducatif et loisirs, découvrez l’avancée des travaux du château Baudran, édifice renommé de Mauzé-Thouarsais. Sébastien Maurin, guide conférencier, vous présentera l’histoire du site, du XVe siècle à nos jours. Il sera accompagné de Paul Moreau, qui vous exposera la restructuration de l’ensemble du château en vue d’accueillir une médiathèque, une micro-crèche et le centre de loisirs. Une restructuration qui va au-delà du bâti puisqu’il vous expliquera également le réaménagement envisagé des espaces extérieurs.

Les origines de cet édifice sont difficiles à dater. Il s’agit d’une maison noble fortifiée dépendant, au Moyen Âge, de la châtellenie de Thouars. La première mention d’un seigneur de Bois-Baudran apparaît dans les archives en 1459. Il s’agit de Guillaume de Juvenel, chancelier du roi Charles VII.

2 visites : une à 15h et une autre à 16h30.

Service de l’Architecture et des Patrimoines de la ville de Thouars

Thouars

dernière mise à jour : 2022-03-15 par Maison du Thouarsais