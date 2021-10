Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Calvados, Dives-sur-Mer [Visite de chantier] Disparition Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Quand Mathilde avait 2 ans, son père à disparu. Elle a du se contenter d'un « ton papa est parti ». Depuis, savoir ce qu'il est devenu la hante. Une rencontre fortuite avec un clochard étrange de la génération de son père, va remettre cette question au centre de sa vie. Entrée libre sans réservations.

Lieu Dives-sur-Mer Adresse Le Sablier Avenue Albert 1er